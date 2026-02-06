صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھکر کی ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام کشمیر ڈے پر مرکزی سیمینار

  • سرگودھا
بھکر کی ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام کشمیر ڈے پر مرکزی سیمینار

کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کاحل چاہتے ہیں،ڈپٹی کمشنرحکومت حق خودارادیت کیلئے مخلصانہ کوششیں کررہی ہے ،ڈی پی او کا خطاب

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر) 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام مرکزی سیمینارضلع کونسل ہال بھکر میں منعقد کیا گیا۔تقریب کی صدارت ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے کی جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی پی او شہزاد رفیق اعوان تھے ۔سیمینار میں اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو اسسٹنٹ کمشنر بھکر غلام محی الدین،انچارج پیرا فورس مہر سجاد،سی ای او ایجوکیشن شازیہ توصیف ،طلباء و طالبات اور شہریوں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کی امنگوں کے عین مطابق مسئلہ کشمیر کے بلاتاخیر اور منصفانہ حل کی خواہاں ہے ۔ ڈی پی او شہزاد رفیق اعوان اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں کو انکا حق خود ارادیت دلانے کے ضمن میں حکومت پاکستان مخلصانہ کوششیں کررہی ہے ۔

 

 

