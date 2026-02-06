یوم کشمیر پر پپلاں و کندیاں میں اظہارِ یکجہتی ریلیوں کا انعقاد
کندیاں (نمائندہ دنیا)یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر پپلاں اور کندیاں میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔پپلاں میں تحصیل انتظامیہ کے زیرِ اہتمام ریلی تحصیل کونسل سے شروع ہو کر مین بازار سے ہوتی ہوئی گھوڑا چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال اور دیگر سرکاری افسران نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور کشمیری عوام کو ان کا حقِ خودارادیت ہر صورت دلایا جائے گا۔ادھر کندیاں میں پاکستان ریلوے پریم یونین کے زیر اہتمام ریلوے اسٹیشن سے چشمہ پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جس میں سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر مظالم کی شدید مذمت کی اور اقوام متحدہ سے قراردادوں پر عملدرآمد کا مطالبہ کیا۔ ریلی کے دوران شرکاء نے بھرپور نعرے بازی بھی کی۔