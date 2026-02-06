سلطان پور میں تالابوں کے گرد چار دیواری کا کام جاری
شاہپور صدر (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر شاہپور ڈاکٹر عابد ممتاز خان نے موضع سلطان پور میکن میں تالابوں کے گرد تعمیر کی جانے والی چار دیواری کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری کے دورہ کے دوران علاقہ مکینوں نے شکایت کی تھی کہ بنگلہ سلطان پور میں موجود دو گہرے تالابوں کے باعث قریبی مکانات خستہ حالی کا شکار ہو رہے ہیں اور بارش کے دنوں میں تالابوں کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے ۔عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے ضلع کونسل کو دونوں تالابوں کے گرد حفاظتی چار دیواری تعمیر کرنے کے احکامات جاری کیے ، جس پر ضلع کونسل نے ایمرجنسی گرانٹ سے مجموعی طور پر 3100 فٹ طویل چار دیواری کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز خان نے موقع پر تعمیراتی کام کا معائنہ کرتے ہوئے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر اہلِ علاقہ نے دیرینہ مسئلہ حل کرنے پر ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر شاہپور کا شکریہ ادا کیا۔