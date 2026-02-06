صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلطان پور میں تالابوں کے گرد چار دیواری کا کام جاری

  • سرگودھا
سلطان پور میں تالابوں کے گرد چار دیواری کا کام جاری

سلطان پور میں تالابوں کے گرد چار دیواری کا کام جاری اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز کا کا م کا معائنہ،جلد مکمل کرنے کی ہدایت

شاہپور صدر (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر شاہپور ڈاکٹر عابد ممتاز خان نے موضع سلطان پور میکن میں تالابوں کے گرد تعمیر کی جانے والی چار دیواری کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری کے دورہ کے دوران علاقہ مکینوں نے شکایت کی تھی کہ بنگلہ سلطان پور میں موجود دو گہرے تالابوں کے باعث قریبی مکانات خستہ حالی کا شکار ہو رہے ہیں اور بارش کے دنوں میں تالابوں کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے ۔عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے ضلع کونسل کو دونوں تالابوں کے گرد حفاظتی چار دیواری تعمیر کرنے کے احکامات جاری کیے ، جس پر ضلع کونسل نے ایمرجنسی گرانٹ سے مجموعی طور پر 3100 فٹ طویل چار دیواری کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز خان نے موقع پر تعمیراتی کام کا معائنہ کرتے ہوئے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر اہلِ علاقہ نے دیرینہ مسئلہ حل کرنے پر ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر شاہپور کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ