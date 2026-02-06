صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندھا قتل کیس، گرفتار لڑکے کے والد کی خودکشی کوشش

  • سرگودھا
اندھا قتل کیس، گرفتار لڑکے کے والد کی خودکشی کوشش

اندھا قتل کیس، گرفتار لڑکے کے والد کی خودکشی کوشش شاکر مقتول عماد خان کا دوست ہے ، والد کے شبہ پر حراست میں لیا،پولیس

موچھ (نمائندہ دنیا)تھانہ موچھ پولیس کی جانب سے عماد خان اندھا قتل کیس کی تفتیش کے دوران ایک 16 سالہ لڑکے شاکر کو تھانہ میں تفتیش کے لیے رکھنے کے معاملے پر اس کے سوتیلے والد کی جانب سے خودکشی کی کوشش کا واقعہ سامنے آیا ہے ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی انوسٹی گیشن میانوالی اظہر سعید کو مکمل انکوائری کرنے کے احکامات جاری کر دیے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق خودکشی کی کوشش کرنے والا شخص شاکر کا سوتیلا والد ہے ، پولیس کا مؤقف ہے کہ کم عمر لڑکا شاکر مقتول عماد خان کا قریبی دوست ہے اور مدعی مقدمہ یعنی مقتول کے والد کی جانب سے شبہ ظاہر کیے جانے پر اسے صرف تفتیش کی غرض سے تھانہ موچھ میں رکھا گیا تھا۔

 

