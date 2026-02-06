صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان میں شہید ایف سی جوان محمد اعجاز سپردِ خاک

  • سرگودھا
بلوچستان میں شہید ایف سی جوان محمد اعجاز سپردِ خاک

بلوچستان میں شہید ایف سی جوان محمد اعجاز سپردِ خاکایف سی کے افسروں، جوانوں، اہلِ علاقہ کی نماز جنازہ میں شرکت

شاہپور صدر (نامہ نگار)فرنٹیئر کور (ایف سی) کا جوان محمد اعجاز جو بلوچستان میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، کی نمازِ جنازہ اس کے آبائی قصبہ ٹھٹھی مظلم، تحصیل شاہپور میں ادا کر دی گئی۔نمازِ جنازہ میں ایف سی کے اعلیٰ افسران، جوانوں، اہلِ علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایف سی کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔شرکاء نے شہید محمد اعجاز کی عظیم قربانی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ