بلوچستان میں شہید ایف سی جوان محمد اعجاز سپردِ خاک
بلوچستان میں شہید ایف سی جوان محمد اعجاز سپردِ خاکایف سی کے افسروں، جوانوں، اہلِ علاقہ کی نماز جنازہ میں شرکت
شاہپور صدر (نامہ نگار)فرنٹیئر کور (ایف سی) کا جوان محمد اعجاز جو بلوچستان میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، کی نمازِ جنازہ اس کے آبائی قصبہ ٹھٹھی مظلم، تحصیل شاہپور میں ادا کر دی گئی۔نمازِ جنازہ میں ایف سی کے اعلیٰ افسران، جوانوں، اہلِ علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایف سی کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔شرکاء نے شہید محمد اعجاز کی عظیم قربانی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔