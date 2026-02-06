چک 77 جنوبی تا لاہور روڈ سڑک کی تعمیر کے کام کا افتتاح
چک 77 جنوبی تا لاہور روڈ سڑک کی تعمیر کے کام کا افتتاحعوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ، ملک منصور عثمان
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا ) چک 77 جنوبی تا لاہور روڈ 3.26 کلومیٹر طویل سڑک کی بحالی و بہتری کے منصوبے کا افتتاح اٹارنی جنرل پاکستان ملک منصور عثمان اعوان نے کر دیا۔ اس منصوبے سے علاقہ مکینوں کو آمدورفت کی بہتر اور محفوظ سہولیات میسر آئیں گی۔افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان ملک منصور عثمان اعوان نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت سے نہ صرف سفری سہولیات بہتر ہوتی ہیں بلکہ علاقائی ترقی اور معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ترقیاتی منصوبے عوامی خوشحالی اور علاقے کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔