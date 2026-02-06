بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتی کرنیوالے دو ملز م گرفتار
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ کمرمشانی پولیس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مستحق اور سادہ لوح خواتین سے غیر قانونی کٹوتی کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق مستحق خواتین سے فراڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تھانہ کمرمشانی نے مخبر کی اطلاع پر کامیاب ریڈ کیا۔ فی کس ایک ہزار روپے کٹوتی کرنے والے ڈیوائس آپریٹر کلیم اللہ اور اس کے ساتھی گل محمد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔