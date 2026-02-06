’’ملک میں 3لا کھ ا فر اد ایڈ ز میں مبتلا ،34ہز ار مریض ز یر علا ج‘‘
’’ملک میں 3لا کھ ا فر اد ایڈ ز میں مبتلا ،34ہز ار مریض ز یر علا ج‘‘ 80فیصد مریضوں کو علم ہی نہیں کہ و ہ مرض میں مبتلا ہیں ،ڈاکٹر سکندر حیات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برا ئے نیشنل ہیلتھ سروسز کے اجلا س میں یہ انکشاف ہو اکہ ملک میں 3لا کھ ا فر اد ایڈ ز میں مبتلا ہیں مگر 34ہز ار مریض ز یر علا ج ہیں ایڈ ز کے کیسوں میں اضافہ تشویشنا ک ہے عالمی اد ا ر ہ صحت کی ایک ر پور ٹ کے مطا بق گذشتہ 15برسوں میں ایڈز کے کیسوں میں 200فیصد ا ضافہ ریکارڈ ہو ا جبکہ 80فیصد متاثر ہ افر اد کو علم ہی نہیں کہ و ہ اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ ایڈ ز سے بچا ؤ کیلئے بھر پور طریقہ سے آ گا ہی مہم چلا ئی جا ئے اور ا یڈ ز کا با عث بننے وا لے عوامل کی حوصلہ شکنی کی جا ئے ۔