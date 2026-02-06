ماڈل ڈسٹ کنٹرول یونٹس انسٹال کرنے کا منصوبہ ٹھپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایشیاء کی سب سے بڑی پتھر مارکیٹ کڑانہ ہلز کے علاوہ شہر کے مختلف مقامات پر فضائی آلودگی کو قابو کرنے کیلئے ماڈل ڈسٹ کنٹرول یونٹس انسٹال کرنے کا منصوبہ فائلوں کی نذرہونے سے علاقہ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی فضائی آلودگی میں تیزی سے اضافہ باعث تشویش بننے لگا ہے ، پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے حکومت کی جانب سے قبل ازیں تجرباتی طور پر ایک یونٹ انسٹال کیا گیا تھاجوکچھ عرصہ چلنے کے بعد بند ہو گیا،جس پر کوئی توجہ دی گئی اور نہ ہی دیگر مقامات پر یہ ڈسٹ یونٹس لگانے کیلئے تحرک سامنے آیا، جبکہ فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ امراض کا سبب بن سکتا ہے جسے کنٹرول کرنے میں ضلعی انتظامیہ اورتحفظ ماحولیات مکمل طور پر ناکام نظر آتا ہے ،ذرائع کے مطابق مانیٹرنگ ادارے نے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ کڑانہ ہلز میں موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی فضائی آلودگی خطرناک حد سے تجاوز کر سکتی ہے ، حکومت کے جاری کردہ ایس او پی کے مطابق ڈسٹ کنٹرول یونٹس نہ لگائے جانے کی وجہ سے پہاڑی کے اطراف کئی کلو میٹر تک اڑتے ہوئے گردو غبار سے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی خطرہ ہے ،مانیٹرنگ ادارے نے انتظامیہ کو اس سلسلہ میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔