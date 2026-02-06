صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

  • سرگودھا
موٹر سائیکل چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

موٹر سائیکل چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتارچوری شدہ موٹر سائیکلیں اور رکشہ کل مالیتی 4 لاکھ 50 ہزار روپے برآمد کر لیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موٹر سائیکل چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ تھانہ کوٹ مومن کی گرفت میں آ گیا،ترجمان ضلعی پولیس کے مطابق گرفتار گینگ میں وکیل ،حسن نامی ملزمان شامل ہیں،جن سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور رکشہ کل مالیتی 4 لاکھ 50 ہزار روپے برآمد ہوئے ، گرفتار ملزمان کی تفتیش جاری ہے مزید انکشافات کی توقع ہے برآمد مال مسروقہ بعد از قانونی کاروائی اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گاجبکہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈی پی او نے پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ