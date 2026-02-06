موٹر سائیکل چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موٹر سائیکل چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ تھانہ کوٹ مومن کی گرفت میں آ گیا،ترجمان ضلعی پولیس کے مطابق گرفتار گینگ میں وکیل ،حسن نامی ملزمان شامل ہیں،جن سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور رکشہ کل مالیتی 4 لاکھ 50 ہزار روپے برآمد ہوئے ، گرفتار ملزمان کی تفتیش جاری ہے مزید انکشافات کی توقع ہے برآمد مال مسروقہ بعد از قانونی کاروائی اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گاجبکہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈی پی او نے پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ۔