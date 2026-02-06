احکامات نظر انداز،مضر صحت نمکو، پاپڑ،ٹافیاں فروخت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی محتسب اور اعلی سول انتظامیہ کے احکامات کے باوجود شہر میں مضر صحت نمکو’ پاپڑ’ ٹافیاں وغیرہ کی فروخت کے سینکڑوں مراکز متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا منہ چڑھا رہے ہیں، ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے غیر معیاری اشیاء خورونوش کا مکروہ دھندہ عروج پر ہے ’ جس کے کھانے سے لوگوں کی بڑی تعداد خصوصاً بچے گلے اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہورہے ہیں یہ آئٹمز بغیر لائسنس کے گھروں میں تیار ہورہے ہیں انہیں چٹ پٹا بنانے کیلئے اس میں مختلف قسم کے غیر معیاری مصالحہ جات استعمال کئے جاتے ہیں جس سے گلے اور پیٹ کی پیچیدہ بیماریاں جنم لینے لگی ہیں، اس حوالے سے عوامی شکایات پر اعلی انتظامیہ اور صوبائی محتسب کا ادارہ نوٹس لے چکا ہے مگر نچلی سطح پر عملدرآمد کے حوالے سے وسائل کی عدم دستیابی کو جواز بنا کر ڈنک ٹپاؤ پالیسی سے کام لیا جا رہا ہے ،شہریوں کا کہنا ہے کہ ملاوٹ شدہ اشیاء بیچنے والا مافیا بڑی تیزی سے اپنا حجم بڑھا رہا ہے جن کیخلاف فوری کاروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے اور بڑے گلے کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔