مالک مکان ،2ساتھیوں کی محنت کش کی بیوی سے زیادتی

  • سرگودھا
مالک مکان ،2ساتھیوں کی محنت کش کی بیوی سے زیادتی

مالک مکان ،2ساتھیوں کی محنت کش کی بیوی سے زیادتی اکرم ،مبشر اور یاسین نے (ا)کو مکان سے نکالنے کی دھمکی دیکر زیادتی کی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اوباش مالک مکان نے 2ساتھیوں کے ہمراہ محنت کش کی بیوی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا،بتایا جاتا ہے کہ مہر کالونی میں اکرم ،مبشر اور یاسین نے ارشد کی بیوی مسماۃ(ا) کو مبینہ طور پر مکان سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے باری باری زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ،متاثرہ خاتون ن پولیس کو بتایا کہ ملزمان پہلے بھی ہراساں کرتے رہے ہیں،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔ 

 

