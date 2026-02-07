صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل بھیرہ کے مسائل پر آرائیں ایسوسی ایشن کی ملک مختار بھرتھ سے ملاقات

  • سرگودھا
تحصیل بھیرہ کے مسائل پر آرائیں ایسوسی ایشن کی ملک مختار بھرتھ سے ملاقات

بھیرہ (نامہ نگار)آرائیں ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کے ایک وفد نے صدر ایسوسی ایشن مہر محمد نواز ایڈووکیٹ کی قیادت میں وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران تحصیل بھیرہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں، عوامی فلاحی اقدامات اور مقامی سطح پر درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ تحصیل بھیرہ کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ حلقہ کے عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں اور عوامی مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن