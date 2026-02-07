تحصیل بھیرہ کے مسائل پر آرائیں ایسوسی ایشن کی ملک مختار بھرتھ سے ملاقات
بھیرہ (نامہ نگار)آرائیں ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کے ایک وفد نے صدر ایسوسی ایشن مہر محمد نواز ایڈووکیٹ کی قیادت میں وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران تحصیل بھیرہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں، عوامی فلاحی اقدامات اور مقامی سطح پر درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ تحصیل بھیرہ کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ حلقہ کے عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں اور عوامی مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے ۔