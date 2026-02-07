این اے 88 میں ترقیاتی منصوبے تسلسل سے جاری رہیں گے ،سمیع الحق
خوشاب (نمائندہ دنیا)آئی پی پی یوتھ ونگ شمالی پنجاب کے رہنما ملک سمیع الحق اعوان نے کہا ہے کہ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مواصلات انجینئر گل اصغر بگھور نے تھل مہاڑ، کدھی اور این اے 88 کے تمام علاقوں کے عوام کے معیارِ زندگی کو بلند کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے ۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انشاء اللہ پورے حلقے میں ترقیاتی منصوبوں کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔انہوں نے بتایا کہ تمام ترقیاتی اسکیموں کی براہ راست مانیٹرنگ خود کی جا رہی ہے ، اس لیے کسی بھی منصوبے کے سرخ فیتے کی نذر ہونے کا کوئی امکان نہیں۔