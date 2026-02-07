ملک آصف بھا کی عوامی خدمات کا کوئی ثانی نہیں، رضوان بھاء
خوشاب (نمائندہ دنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن اور سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا کے کوآرڈینیٹر اور ممتاز قانون دان ملک رضوان بھا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ علاقہ اور عوام کی بے لوث خدمت ملک محمد آصف بھا کی سیاست کا بنیادی وصف ہے ۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک آصف بھا نے گزشتہ بیس برسوں کے دوران ضلع خوشاب میں عوامی خدمات کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔انہوں نے کہا کہ انہی بے مثال خدمات کے باعث عوام انہیں ‘‘شہنشاہ تعمیرات’’ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ملک رضوان بھا کا کہنا تھا کہ ملک آصف بھا ضلع خوشاب کی ایک قد آور سیاسی شخصیت ہیں اور ان کی عوامی خدمات اور صلاحیتوں کو چیلنج کرنا کسی سیاسی بونے کے بس کی بات نہیں۔ مخالفین کی جانب سے چلائی جانے والی منفی مہم ان کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔
