صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو مشکوک افراد سے اسلحہ برآمد،گرفتار کر کے مقدمات درج کرلئے گئے

  • سرگودھا
دو مشکوک افراد سے اسلحہ برآمد،گرفتار کر کے مقدمات درج کرلئے گئے

شاہ پور صدر (نامہ نگار)پولیس تھانہ جھاوریاں نے دورانِ چیکنگ پل نہر کے قریب ایک مشکوک شخص محمد اعجاز کو روک کر تلاشی لی، جس کے قبضے سے ناجائز پستول تیس بور اور پانچ عدد گولیاں برآمد ہوئیں۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

دوسری کارروائی میں مخبر کی اطلاع پر پولیس نے نہر بھرتھ کے قریب علی حسن سکنہ پنڈ دادنخان کو گرفتار کیا۔ جامہ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے بھی پستول تیس بور اور پانچ گولیاں برآمد ہوئیں۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارڈر پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنیکا اعلان

دہشتگرد عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، وسیم احمد شیخ

دائرہ دین پناہ پارک میں جدید لائٹنگ کا منصوبہ مکمل

وہاڑی، رکشا ڈرائیوروں کا بھاری جرمانوں کیخلاف احتجاج

کپاس کی گلابی سنڈی کا غیر موسمی تدارک ، آگاہی سیمینار

کہروڑپکا : بیمار جانوروں کا گوشت فروخت، من مانے نرخ مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن