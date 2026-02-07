دو مشکوک افراد سے اسلحہ برآمد،گرفتار کر کے مقدمات درج کرلئے گئے
شاہ پور صدر (نامہ نگار)پولیس تھانہ جھاوریاں نے دورانِ چیکنگ پل نہر کے قریب ایک مشکوک شخص محمد اعجاز کو روک کر تلاشی لی، جس کے قبضے سے ناجائز پستول تیس بور اور پانچ عدد گولیاں برآمد ہوئیں۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔
دوسری کارروائی میں مخبر کی اطلاع پر پولیس نے نہر بھرتھ کے قریب علی حسن سکنہ پنڈ دادنخان کو گرفتار کیا۔ جامہ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے بھی پستول تیس بور اور پانچ گولیاں برآمد ہوئیں۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔