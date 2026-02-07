عبادات قرب الٰہی اور حصول رزق حلال راہ نجات کا زریعہ:علامہ محمد عطاء اﷲبندیالوی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعیت اشاعت اہلسنت والسنہ کے صوبائی نائب امیر علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی نے کہا ہے کہ عبادات قرب الٰہی اور حصول رزق حلال راہ نجات کا ذریعہ ہیں اور تحفظ ناموس رسالت ؐ و عظمت اصحابؓ رسول دین اسلام کا جز اول ہے۔
اس لئے ہم اسلامی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر راہ نجات کو تلاش کر کے روز محشر اﷲ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ معاشرے میں امن وامان کے قیام کا درس دین اسلام سے ملتا ہے جو ہم آہنگی و بھائی چارے کے ساتھ عوام کے تحفظ کا درس دیتا ہے اس لئے ہمیں چائیے کہ ہم قیام امن، اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں ۔