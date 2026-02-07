صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبادات قرب الٰہی اور حصول رزق حلال راہ نجات کا زریعہ:علامہ محمد عطاء اﷲبندیالوی

  • سرگودھا
عبادات قرب الٰہی اور حصول رزق حلال راہ نجات کا زریعہ:علامہ محمد عطاء اﷲبندیالوی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعیت اشاعت اہلسنت والسنہ کے صوبائی نائب امیر علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی نے کہا ہے کہ عبادات قرب الٰہی اور حصول رزق حلال راہ نجات کا ذریعہ ہیں اور تحفظ ناموس رسالت ؐ و عظمت اصحابؓ رسول دین اسلام کا جز اول ہے۔

 اس لئے ہم اسلامی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر راہ نجات کو تلاش کر کے روز محشر اﷲ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ معاشرے میں امن وامان کے قیام کا درس دین اسلام سے ملتا ہے جو ہم آہنگی و بھائی چارے کے ساتھ عوام کے تحفظ کا درس دیتا ہے اس لئے ہمیں چائیے کہ ہم قیام امن، اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چارٹر آف ڈیمانڈ کو ’’ چارٹر آد ڈ لیورنس‘‘ بنائینگے، فیصل راٹھور

نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

پنجاب آرٹس کونسل میں فیملی ڈرامہ ’’دختر کشمیر‘‘ پیش

اسلام آبادمیں رواں سال کی شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا

ملکی ثقافت بیرون ملک روشناس کرائینگے، اورنگزیب کھچی

ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کی کشمیر یوں سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن