شہری کے گھر کا بجلی کا میٹر چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہری کے گھر کا بجلی کا میٹر چوری کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے صدر بازار کے رہائشی رضوان نامی شہری کے گھر کے باہر سے رات کی تاریکی میں ملزمان بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔
شہری کے گھر کا بجلی کا میٹر چوری کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے صدر بازار کے رہائشی رضوان نامی شہری کے گھر کے باہر سے رات کی تاریکی میں ملزمان بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔