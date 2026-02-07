صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کے گھر کا بجلی کا میٹر چوری

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہری کے گھر کا بجلی کا میٹر چوری کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے صدر بازار کے رہائشی رضوان نامی شہری کے گھر کے باہر سے رات کی تاریکی میں ملزمان بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔

