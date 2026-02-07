کلاشنکوف اور کارتوس برآمد مشکوک شخص گرفتار ،مقدمہ درج
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایات پر ضلع کو غیر قانونی اور ممنوعہ بور اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے جاری مہم کے دوران قائدآباد پولیس نے ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے کلاشنکوف رائفل بور .222 اور پانچ کارتوس برآمد کیے گئے ۔پولیس نے ملزم کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے اور اسلحہ کی نمائش کے الزام میں آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔ ڈی پی او خوشاب نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔