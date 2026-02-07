صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب میں16پٹواریوں کے تبادلے ، نوٹیفکیشن جاری

  • سرگودھا
خوشاب میں16پٹواریوں کے تبادلے ، نوٹیفکیشن جاری

خوشاب میں16پٹواریوں کے تبادلے ، نوٹیفکیشن جاری مختلف مواضعات میں پٹواریوں کو نئی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں

خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب کے احکامات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر خوشاب نے تحصیل خوشاب کے 16 پٹواریوں کے تبادلے کر دیے ۔ تبادلوں کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ، جس کے مطابق مختلف مواضعات میں پٹواریوں کو نئی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔نوٹیفکیشن کے مطابق جوہرآباد، نامیوالی، گروٹ، کنڈ جنوبی، ہڈالی، چھینہ، روڈہ، مٹھہ ٹوانہ، منگوال، دائیوال، کرپالکہ، بناڑی جنوبی، شوالہ اور خوشاب میں پٹواریوں کی تعیناتیوں اور تبادلوں پر فوری عملدرآمد کی ہدایت کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لا ہور میں بسنت،شادی سیزن،ٹرانسپورٹ کی شیدید کمی،من مانے کرائے ،مسافر خوار

گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

تاجروں تنظیموں کا 8فروری کی ہڑتال سے اعلان لا تعلقی

پنجاب کالج فار ویمن گوجرانوالہ کاکشمیریوں سے اظہار یکجہتی

گیپکو ملازمین کاایف آئی اے کیخلاف شدید احتجاج

انصاف میں تاخیر ناقابل قبول:چیف جسٹس ہائیکورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن