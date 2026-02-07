خوشاب میں16پٹواریوں کے تبادلے ، نوٹیفکیشن جاری
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب کے احکامات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر خوشاب نے تحصیل خوشاب کے 16 پٹواریوں کے تبادلے کر دیے ۔ تبادلوں کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ، جس کے مطابق مختلف مواضعات میں پٹواریوں کو نئی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔نوٹیفکیشن کے مطابق جوہرآباد، نامیوالی، گروٹ، کنڈ جنوبی، ہڈالی، چھینہ، روڈہ، مٹھہ ٹوانہ، منگوال، دائیوال، کرپالکہ، بناڑی جنوبی، شوالہ اور خوشاب میں پٹواریوں کی تعیناتیوں اور تبادلوں پر فوری عملدرآمد کی ہدایت کی گئی ہے ۔