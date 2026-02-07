صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور صدر ہائی سکول کی تاریخی عمارت خستہ حالی کاشکار

  • سرگودھا
شاہ پور صدر ہائی سکول کی تاریخی عمارت خستہ حالی کاشکارکلاس رومز کی چھتوں اور دیواروں میں دراڑیں ،بارش میں ٹپکتی ہیں

شاہ پور صدر (نامہ نگار)شاہ پور صدر کے سو سالہ تاریخی گورنمنٹ ہائی سکول کی عمارت اعلیٰ حکام کی عدم توجہی کے باعث شدید خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے ۔ کلاس رومز کی چھتوں اور دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جبکہ بارش کے دوران کئی دن تک چھتوں سے پانی ٹپکتا رہتا ہے ۔صورتحال اس قدر خراب ہے کہ اساتذہ اور طلبہ کو کھلے آسمان تلے گراؤنڈ میں کلاسز لگانا پڑتی ہیں۔ ایک ہزار سے زائد طلبہ کے لیے واش رومز اور صاف پینے کے پانی کی سہولت بھی موجود نہیں۔ شاہ پور کے ادبی و سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر تعلیم اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس تاریخی عمارت کو محکمہ آثارِ قدیمہ کے سپرد کر کے بطور قومی ورثہ محفوظ بنایا جائے ۔

 

 

