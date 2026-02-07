امانت رکھوائی گئی لاکھوں روپے مالیت کی بھینس خورد برد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قریبی تعلقات کی بنا پر امانت رکھوائی گئی لاکھوں روپے مالیت کی بھینس خورد برد کر لی گئی۔تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عابد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم کے پاس قریبی تعلقات کی بناء پر لاکھوں روپے مالیت کی بھینس فروخت کرنے کے لئے بطور امانت رکھوائی۔
جو ملزم نے مقرر کردہ وقت پر واپس کرنے کی بجائے خورد برد کر لی اور واپسی کا تقاضہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جانے لگیں۔جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔