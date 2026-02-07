صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امانت رکھوائی گئی لاکھوں روپے مالیت کی بھینس خورد برد

  • سرگودھا
امانت رکھوائی گئی لاکھوں روپے مالیت کی بھینس خورد برد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قریبی تعلقات کی بنا پر امانت رکھوائی گئی لاکھوں روپے مالیت کی بھینس خورد برد کر لی گئی۔تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عابد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم کے پاس قریبی تعلقات کی بناء پر لاکھوں روپے مالیت کی بھینس فروخت کرنے کے لئے بطور امانت رکھوائی۔

جو ملزم نے مقرر کردہ وقت پر واپس کرنے کی بجائے خورد برد کر لی اور واپسی کا تقاضہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جانے لگیں۔جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن