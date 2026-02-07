جامعہ اکبریہ میانوالی کی پچاس سالہ خدمات پر گولڈن جوبلی
میانوالی (نامہ نگار)میانوالی کے عظیم تاریخی، دینی اور سماجی ادارے جامعہ اکبریہ کی پچاس سالہ اسلامی خدمات کے موقع پر گولڈن جوبلی تقریب عیدگاہ میانوالی میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت استاد العلماء حضرت صاحبزادہ عبدالمالک چشتی سجادہ نشین دربار اکبریہ نے کی۔
تقریب میں جامعہ کے سیکڑوں فارغ التحصیل علماء، مفتیان کرام، خطباء اور معزز شخصیات نے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر ساجد الرحمن، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق، ڈاکٹر صاحبزادہ علم الدین شاہ اور دیگر جید علماء و مشائخ بطور مہمانانِ خصوصی شریک ہوئے ۔ اس موقع پر جامعہ سے وابستہ ساٹھ کے قریب ممتاز دینی و سماجی شخصیات کو شیلڈز اور اسناد بھی پیش کی گئیں۔ مقررین نے جامعہ اکبریہ کی دینی، علمی اور سماجی خدمات کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔