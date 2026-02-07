صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانا محسن اقبال جھمٹ ضلع سرگودھا قومی امن کمیٹی چیئرمین مقرر

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب پاکستان کی جانب سے رانا محسن اقبال جھمٹ کو ضلع سرگودھا کا چیئرمین منتخب ہونے کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ۔

 اس سلسلے میں نواحی موضع جھمٹ میں ایک امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں قومی و صوبائی سطح کے عہدیداران اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب پاکستان عظمت علی غوری نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ انہوں نے پاک فوج اور پولیس کی خدمات کو سراہتے ہوئے امن و بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہر سطح پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ 

 

