پھلروان میں الخدمت فاؤنڈیشن ہسپتال کا سنگ بنیاد ،12کروڑ روپے لاگت آئیگی
پھلروان(نمائندہ دنیا ) پھلروان میں الخدمت فاؤنڈیشن ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، ہسپتال تقریباً 12 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا اور اسے ایک سال کے اندر مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق سنگ بنیاد کویت سے آئے ہوئے مہمانِ خصوصی نے رکھا۔
تقریب میں سابق امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر مبشر احمد، تحصیل امیر محمد شریف شاہین، ریٹائرڈ بریگیڈیئر راوطارق سعید، راو طاہر،، مرزا عابد علی، طاقب انصاری سمیت متعدد سماجی و سیاسی شخصیات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اس ہسپتال کے قیام سے پھلروان اور گردونواح کے عوام کو معیاری طبی سہولیات میسر آئیں گی اور یہ منصوبہ علاقے کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔