  • سرگودھا
کشمیریوں کے بے مثال جذبہ حریت کو سلام :فیصل کیانی

لاباغ (نمائندہ دنیا) اسٹیٹ منیجر نواب آف کالاباغ فیصل کیانی نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لئے حکومت پاکستان مخلصانہ کوششیں کررہی ہے تاکہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ اور ظلم و بربریت کے خاتمہ کے لئے اقوام عالم کا دباؤ بڑھایا جاسکے ۔

تحریک آزادی کشمیر کی مکمل حمایت اور کشمیریوں کے بے مثال جذبہ حریت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز قلعہ نواب صاحب کالاباغ میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو کشمیر پر اپنا غاصبانہ تسلط ختم کرنا ہوگا ۔

 

