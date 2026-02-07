صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر سے واٹر پمپ، تاریں اور دیگر سامان چوری

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر سے واٹر پمپ، تاریں اور دیگر سامان چوری کرلیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے میں ساجد نامی شہری کے زیر تعمیر مکان سے واٹر پمپ، بجلی کی تاریں اور دیگر قیمتی سامان چوری کرلیا گیا۔ جس پر پولیس نے چوری کا مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

