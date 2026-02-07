صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درجنوں سکولوں میں کلاس رومز کی کمی ،کھلے آسمان تلے کلاسز

  • سرگودھا
درجنوں سکولوں میں کلاس رومز کی کمی ،کھلے آسمان تلے کلاسز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے درجنوں سکولوں میں کلاس رومز کی کمی کے باعث طلباء و طالبات کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں، سردیوں کی دھوپ میں تو گزارہ ہو گیا۔

 تاہم موسم کی تبدیلی کے باعث مشکلات بڑھنے کے پیش نظر ایجوکیشن اتھارٹی نے ایڈیشنل کلاس رومز کی تعمیر کے منصوبے کی جلد از جلد تکمیل اور کمی والے سکولوں میں نئے کمرے بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے ، اس ضمن میں زسی ای او ایجوکیشن نے اعلی حکام کو صورتحال سے آگاہ کیا جبکہ ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگز ڈیپارٹمنٹ کو نئے کمروں کی فیزبیلٹی رپورٹ تیار کرنے کیلئے متعلقہ سکولوں کی تفصیلات ارسال کر دی ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لا ہور میں بسنت،شادی سیزن،ٹرانسپورٹ کی شیدید کمی،من مانے کرائے ،مسافر خوار

گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

تاجروں تنظیموں کا 8فروری کی ہڑتال سے اعلان لا تعلقی

پنجاب کالج فار ویمن گوجرانوالہ کاکشمیریوں سے اظہار یکجہتی

گیپکو ملازمین کاایف آئی اے کیخلاف شدید احتجاج

انصاف میں تاخیر ناقابل قبول:چیف جسٹس ہائیکورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن