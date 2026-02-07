درجنوں سکولوں میں کلاس رومز کی کمی ،کھلے آسمان تلے کلاسز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے درجنوں سکولوں میں کلاس رومز کی کمی کے باعث طلباء و طالبات کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں، سردیوں کی دھوپ میں تو گزارہ ہو گیا۔
تاہم موسم کی تبدیلی کے باعث مشکلات بڑھنے کے پیش نظر ایجوکیشن اتھارٹی نے ایڈیشنل کلاس رومز کی تعمیر کے منصوبے کی جلد از جلد تکمیل اور کمی والے سکولوں میں نئے کمرے بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے ، اس ضمن میں زسی ای او ایجوکیشن نے اعلی حکام کو صورتحال سے آگاہ کیا جبکہ ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگز ڈیپارٹمنٹ کو نئے کمروں کی فیزبیلٹی رپورٹ تیار کرنے کیلئے متعلقہ سکولوں کی تفصیلات ارسال کر دی ہیں ۔