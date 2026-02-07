شاہینوں کا شہر ایک بدلتے ہوئے ماڈل شہر کی صورت اختیار کریگا، مرزا محمد الیاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ڈپٹی میئر مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ آنیوالے دنوں میں شاہینوں کا شہر ایک بدلتے ہوئے ماڈل شہر کی صورت اختیار کریگا، ہمارے ترقیاتی کاموں کے خوف سے مخالفین پریشان ہیں کبھی احتجاج تو کبھی مختلف حیلوں سے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں
انہیں علم ہے کہ اگر ن لیگ کی حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کرلی تو ان کی سیاست ہمیشہ کیلئے ختم ہوجائیگی، اس لئے یہ رونا رو رہے ہیں، یہ مت بھولیں کہ آنیوالا وقت بھی پاکستان مسلم لیگ ن کا ہے ۔