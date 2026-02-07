صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک انصاف ہی عوام کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتی ہے ، ممتاز اختر کاہلوں

  سرگودھا
تحریک انصاف ہی عوام کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتی ہے ، ممتاز اختر کاہلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سینئر راہنما پاکستان تحریک انصاف الحاج ممتاز اختر کاہلوں نے کہا کہ پاکستان کی ناکام ترین حکومت کی وجہ سے رشوت’ مہنگائی جیسے مسائل عوام کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کئے جارہے ہیں جس کی وجہ سے عوام پستی کی جانب گامزن ہیں۔

 جس قدر معیشت کو نقصان اس حکومت نے پہنچایا ہے آج تک ایسا نہیں ہوا عوام اس حکومت سے تنگ آچکے ہیں اور وہ اس حکومت کے خاتمے کیلئے پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، پاکستان کا مستقبل تحریک انصاف کے پاس ہے کیونکہ تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جو عوام کو مسائل کی دلدل سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ 

 

