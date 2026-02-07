صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بھارتی قیادت کشیدگی ختم کرے ورنہ خطے کا امن خطرے میں پڑ جائیگا،چو دھری حامد حمید

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری چو دھری حامد حمید نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے حقیقی لیڈر شپ کا مظاہرہ کیا ہے جس کا اعتراف دنیا بھر کے مبصرین بھی کررہے ہیں بھارتی قیادت کشیدگی ختم کرنے کیلئے پاکستان کی طرح اقدامات کرے وگرنہ خطے کا امن خطرے میں پڑ جائیگا

پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور امن کے قیام کیلئے آخری حد تک جائینگے ،پاکستان جنگ نہیں امن چاہتا ہے مگر امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی کاروائیاں قابل مذمت ہیں۔، اسلام آباد امام بارگاہ میں خود کش حملہ کے ذمہ دارو ں کو حکومت کیفرکردار تک پہنچائے گی ۔ 

 

