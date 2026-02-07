صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی کاموں کے ٹینڈرز کی خواہشمند نجی کمپنیوں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کا حکم

  • سرگودھا
ترقیاتی کاموں کے ٹینڈرز کی خواہشمند نجی کمپنیوں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کا حکم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ پراجیکٹ کے تحت ضلع بھر میں بنیادی سہولیات کی فراہم کے حوالے سے ترقیاتی کاموں کے ٹینڈرز کے حصول کی خواہش مند نجی کمپنیوں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کا حکم دیدیا گیا۔

اس سلسلہ میں ورکس اینڈ کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کمپنیوں کے کوائف کی مکمل چھان بین کرنے کی ہدایت کی اور متعلقہ ضلعی افسران سے پوچھا ہے کہ گزشتہ ادوار میں یہ کمپنیاں بلیک لسٹ تو نہیں اور کوالٹی کے حوالے سے ان کا کردار کیسا ہے ؟ 

 

