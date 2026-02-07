صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کی مسجد میں حملہ قابل مذمت،شہدا کے غم میں برابر کے شریک:مولانا محمد سلیم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جماعت اہلحدیث پاکستان نے اسلام آباد کی مسجد میں ہونیوالے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے ، ضلعی امیر انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کاروائیاں اور ان میں معصوم اور نہتی جانوں کو نشانہ بناناقابل مذمت ہیں۔

جماعت اہلحدیث شہداء کے ورثاء کے غم میں برابر کی شریک ہے ، انشاء اﷲ دہشت گردوں کو منہ کی کھانا ہو گی ،ملک دشمن عناصر پاک سرزمین میں مداخلت کا گھناؤنا کھیل بند کردیں،پاکستان کے محافظ کسی صورت پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے پوری قوم دہشتگردوں کے خلا ف آپریشن میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے ۔

 

