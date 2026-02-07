صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لگتا ہے اس ملک میں سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے گا، غلام قادر جام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ لگتا ہے اس ملک میں سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے گا، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے ، جبکہ حکمران قوم کو خدمت کے نام پر اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہیں۔

سیاستدان ماضی کی تاریخ سے سبق سیکھیں، سیاسی مسائل بروقت حل نہ کیے جانے سے ملک کی سیاست میں بے چینی اور افراتفری پیدا ہوتی ہے ، جس سے آئین اور جمہوریت کی بحالی کے راستے ہموار ہوتے ہیں،سیاسی افراتفری نے ملک کو بحرانوں سے دو چار کر دیا ہے ، حکمرانوں کا پاؤں عوام کی گردنوں اور ہاتھ جیب میں ہے ،ظالم حکمرانوں نے اداروں کو کمزور کیا، معیشت تباہ کی اور ملک کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا غلام بنا دیا ہے ۔ 

 

