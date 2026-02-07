صبر و تحمل ،قومی اتحاد و اتفاق سے ملک و قوم کے دشمنوں کو شکست دینگے ،سبطین شاہ نقوی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی نے کہا ہے کہ ملک میں قیام امن کے لئے بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے کر اتحاد و اتفاق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہو گا۔
جس میں پوری قوم کو دفاع وطن کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرناہے انہوں نے راولپنڈی مسجد میں ہونیوالے خود کش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صبر و تحمل ،قومی اتحاد و اتفاق سے ملک و قوم کے دشمنوں کو شکست دینگے ،اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کرینگی اور پاکستانی قوم اور پا ک فوج دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لے گی ۔