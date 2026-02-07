گلشن کمال ٹاؤن میں غیرقانونی ہاؤسنگ سکیم پر مقدمہ درج
نوٹسز کے باوجود منظوری حاصل نہ کی، بغیر حفاظتی اقدامات سیوریج کھدائی قانون کی خلاف ورزی پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ،7 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے
شاہ پور صدر (نامہ نگار)شاہ پور کی پوش آبادی گلشن کمال ٹاؤن میں بغیر منظوری غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم تعمیر کرنے اور پلاٹس کی فروخت کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے ۔ انفورسمنٹ انسپکٹر بلڈنگ ضلع کونسل سرگودھا محمد اظہر نے ٹیم کے ہمراہ چیکنگ کے بعد غلام مرتضیٰ کے خلاف تھانہ شاہ پور میں مقدمہ درج کرا دیا۔رپورٹ کے مطابق متعدد نوٹسز کے باوجود دفتر ضلع کونسل سے منظوری حاصل نہیں کی گئی، جبکہ سیوریج اور مین ہولز کی کھدائی بغیر حفاظتی اقدامات جاری رکھی گئی، جس سے کسی بڑے حادثے کا خدشہ تھا۔ الزام علیہان پر پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی خلاف ورزی عائد کی گئی ہے ، جس کے تحت پانچ لاکھ جرمانہ اور سات سال قید کی سزا ہو سکتی ہے ۔