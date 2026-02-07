صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب کلب انتظامیہ کی یوم کشمیر کے حوالے سے واک

  • سرگودھا
چناب کلب انتظامیہ کی یوم کشمیر کے حوالے سے واک

چناب کلب انتظامیہ کی یوم کشمیر کے حوالے سے واککشمیر پاکستان کا ان ٹوٹ انگ ہے ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں :ڈاکٹر عبیرہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)چناب کلب انتظامیہ کی جانب سے یوم کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لئے واک کا اہتمام کیا گیا۔یوم کشمیر کے حوالے سے چناب کلب انتظامیہ کی جانب سے کشمیر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لئے واک کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں اعزازی سیکرٹری ڈاکٹر عبیرہ حلیم، ممبران، جنرل منیجر طاہر خلیل، منیجرز سجاد اظہر، باقر نقوی اور دیگر منیجر سمیت کلب کے ملازمین کی جانب سے شرکت کی گئی۔ اس موقع پر اعزازی سیکرٹری چناب کلب ڈاکٹر عبیرہ حلیم کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کا ان ٹوٹ انگ ہے اور کشمیر کی آزادی کیلئے کشمیریوں کے ساتھ ہمہ وقت موجود ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چارٹر آف ڈیمانڈ کو ’’ چارٹر آد ڈ لیورنس‘‘ بنائینگے، فیصل راٹھور

نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

پنجاب آرٹس کونسل میں فیملی ڈرامہ ’’دختر کشمیر‘‘ پیش

اسلام آبادمیں رواں سال کی شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا

ملکی ثقافت بیرون ملک روشناس کرائینگے، اورنگزیب کھچی

ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کی کشمیر یوں سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن