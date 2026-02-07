صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ

  • سرگودھا
فیصل آباد میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ

فیصل آباد میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہسہولت بازاروں کے جاری تعمیراتی کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے ڈجکوٹ، کلیم شہید کالونی اور مدینہ ٹاؤن میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، جبکہ ملت روڈ، سرگودھا روڈ، ستیانہ روڈ، پہاڑی گراؤنڈ اور سمندری روڈ پر سہولت آن دی گو بازار بھی قائم کیے جائیں گے ، جہاں شہری فوری اور آسان خریداری کر سکیں گے ۔اس کے علاوہ چک جھمرہ اور تاندلیانوالہ میں زیرِ تعمیر سہولت بازاروں کے جاری تعمیراتی کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ ان فیصلوں کا اعلان ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں کیا گیا، جس میں مختلف امور پر غور اور ضروری فیصلے کیے گئے ۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صارفین کو معیاری اشیائے ضروریہ سستے داموں فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، جس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے زیرِ تعمیر سہولت بازاروں کو مقررہ مدت میں مکمل کر کے عوام کے لیے کھولنے کی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سہولت بازاروں کے قیام سے متوسط اور کم آمدن طبقے کو براہِ راست ریلیف ملے گا، جبکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چارٹر آف ڈیمانڈ کو ’’ چارٹر آد ڈ لیورنس‘‘ بنائینگے، فیصل راٹھور

نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

پنجاب آرٹس کونسل میں فیملی ڈرامہ ’’دختر کشمیر‘‘ پیش

اسلام آبادمیں رواں سال کی شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا

ملکی ثقافت بیرون ملک روشناس کرائینگے، اورنگزیب کھچی

ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کی کشمیر یوں سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن