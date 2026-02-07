قومی انسداد پولیو مہم، سی ای او ہیلتھ کا رنگپور بگھور دورہ
قومی انسداد پولیو مہم، سی ای او ہیلتھ کا رنگپور بگھور دورہ محلوں میں جا کر پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ ،قطرے پلانے کا معائنہ
خوشاب (نمائندہ دنیا)محکمہ صحت کے زیر نگرانی جاری قومی انسداد پولیو مہم کے دوران چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ضلع خوشاب صائمہ اکرام نیازی نے رنگپور بگھور کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف محلوں میں جا کر پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کا معائنہ کیا۔انہوں نے چوک لاری اڈہ رنگپور بگھور پر قائم پولیو مرکز کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ پانچ سال تک کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ انہوں نے پولیو ٹیموں کو ہدایت کی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بچہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے ۔