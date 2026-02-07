صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتھر مارکیٹ میں ایس او پیز پر ناقص عملدرآمد ،کارروائی کا حکم مختلف کھاٹ منیجرز اخراجات بچانے کیلئے احکامات پر عملدرآمد میں رکاوٹ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی جانب سے پتھر مارکیٹ میں حکومت کے جاری کردہ ایس او پیز پر ناقص عملدرآمد پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے احکامات جاری کر دیئے گئے ،ذرائع کے مطابق منیجرز حفاظتی انتظامات کے ساتھ ساتھ دیگر قوائد و ضوابط پر عملدرآمد کروانے کے پابند ہیں، تاہم حالیہ سکروٹنی اور جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ مختلف کھاٹ پر پرمٹ منیجرز اخراجات بچانے کیلئے حکومت کے جاری کردہ احکامات پر عملدرآمد میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ، جس پر حکومت کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو مزید موثر بنانے کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کے خلا سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی گئی ہے ، اور رکاوٹ بننے والوں کے خلاف مقدمات کے اندراج کر کے جلد از جلد عملدرآمد کی رپورٹ ارسال کرنے کا کہا گیا ہے ۔ 

 

