ٹریفک کے بہاؤ کا عدم کنٹرول شہریوں کیلئے وبال جان بن گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ظفر اﷲ چو ک سے سیٹلایٹ ٹاؤن چوک تاچونگی نمبر9تک ٹریفک کے بہاؤ کا عدم کنٹرول شہریوں کیلئے وبال جان بن کر رہ گیا ہے ،اس سلسلہ میں مقامی شہریوں کی شکایات کے بعد حساس ادارے نے بھی اپنی رپورٹ میں صورتحال کو باعث تشویش قرار دیتے ہوئے سول ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کیا ہے کہ متذکرہ دونوں سڑکوں پر درجنوں نجی ہسپتالوں اور ہوٹلوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ اسٹینڈز بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک میں خلل رہتا ہے بالخصوص سکول اوقات کے آغاز اور اختتام پر شدید ٹریفک جام رہنا معمول بنا ہوا ہے ، جبکہ غیر قانونی پارکنگ اسٹینڈز کے ساتھ ساتھ سڑک کی خستہ حالی بھی ٹریفک نظام پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے ،اس حوالے سے رپورٹ میں انتظامیہ کو حسب ضابطہ ہنگامی اقدامات کی ضرورت پربھی زور دیا گیا ہے ۔