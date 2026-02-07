صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک کے بہاؤ کا عدم کنٹرول شہریوں کیلئے وبال جان بن گیا

  • سرگودھا
ٹریفک کے بہاؤ کا عدم کنٹرول شہریوں کیلئے وبال جان بن گیا

ٹریفک کے بہاؤ کا عدم کنٹرول شہریوں کیلئے وبال جان بن گیاظفر اﷲ چو ک سے سیٹلایٹ ٹاؤن چوک تاچونگی نمبر9تک ٹریفک مسائل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ظفر اﷲ چو ک سے سیٹلایٹ ٹاؤن چوک تاچونگی نمبر9تک ٹریفک کے بہاؤ کا عدم کنٹرول شہریوں کیلئے وبال جان بن کر رہ گیا ہے ،اس سلسلہ میں مقامی شہریوں کی شکایات کے بعد حساس ادارے نے بھی اپنی رپورٹ میں صورتحال کو باعث تشویش قرار دیتے ہوئے سول ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کیا ہے کہ متذکرہ دونوں سڑکوں پر درجنوں نجی ہسپتالوں اور ہوٹلوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ اسٹینڈز بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک میں خلل رہتا ہے بالخصوص سکول اوقات کے آغاز اور اختتام پر شدید ٹریفک جام رہنا معمول بنا ہوا ہے ، جبکہ غیر قانونی پارکنگ اسٹینڈز کے ساتھ ساتھ سڑک کی خستہ حالی بھی ٹریفک نظام پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے ،اس حوالے سے رپورٹ میں انتظامیہ کو حسب ضابطہ ہنگامی اقدامات کی ضرورت پربھی زور دیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چارٹر آف ڈیمانڈ کو ’’ چارٹر آد ڈ لیورنس‘‘ بنائینگے، فیصل راٹھور

نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

پنجاب آرٹس کونسل میں فیملی ڈرامہ ’’دختر کشمیر‘‘ پیش

اسلام آبادمیں رواں سال کی شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا

ملکی ثقافت بیرون ملک روشناس کرائینگے، اورنگزیب کھچی

ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کی کشمیر یوں سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن