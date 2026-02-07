حکام کی عدم توجہ ،میونسپل کونسل 7کا علاقہ مسائل کی آماجگاہ
حکام کی عدم توجہ ،میونسپل کونسل 7کا علاقہ مسائل کی آماجگاہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور ابتر نکاسی آب ،اہل علاقہ پریشانی کا شکار ہو گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن حکام کی عدم توجہ کے باعث میونسپل کونسل 7کا علاقہ مسائل کی آماجگاہ بن کر رہ گیا ہے ، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور ابتر نکاسی آب سے تنگ آ کرایم سی 7کے علاقے رحمان پورہ ، مجاہد کالونی کے مکین سخت اضطراب کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں، نذر محمد، اشرف، محمد افضل، عنایت محمد، محمد علی، محمد ریاض، محمد اسلم، محمد ابرار اور محمد جاوید نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ کارپوریشن حکام کی مسلسل عدم توجہی کے باعث لوگ انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں،علاقہ کے ابتر سیوریج کے نظام پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے گلی محلوں میں عرصہ دراز سے گندا پانی کھڑا ہونے اور مکھی و مچھروں کی بہتات مسائل میں اضافہ کا سبب بنی ہوئی ہے ، جس سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے ، عملہ صفائی کبھی نظر نہیں آیا، علاقے کے مسائل سے تنگ آ کر متعدد مکین اپنے مکان فروخت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے ہیں، ان مکینوں کا کہنا ہے کہ کمشنر و ڈپٹی کمشنر علا قے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ہمارے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرائے غریبوں سے دعائیں لیں۔