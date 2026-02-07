صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول نہ جانے والے بچوں کا سروے کر کے رپورٹ طلب

  • سرگودھا
سکول نہ جانے والے بچوں کا سروے کر کے رپورٹ طلبایجوکیشن افسروں کو خصوصی ٹاسک دیکرجلد سروے مکمل کرنیکی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب نے سرگودھا سمیت خوشاب ، میانوالی اور بھکر میں6تا9سال کے ایسے بچوں کا سروے کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے جو مختلف وجوہات کی بناء پر سکول نہیں جا سکتے ،اس ضمن میں چاروں اضلاع کے سی ای اوز ایجوکیشن سے کہا گیا ہے کہ ڈپٹی ڈی اوز ایجوکیشن اور اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کو خصوصی ٹاسک سونپتے ہوئے جلد از جلد سروے مکمل کیا جائے جبکہ 10سے 16کی عمر کے بچوں کی تفصیلات بھی مرتب کردہ رپورٹ کے ساتھ الگ سے فراہم کی جائے ۔

 

