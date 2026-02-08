رانگ سائیڈچلنے والی ، درجنوں گاڑیاں بند ،ڈرائیورز کے خلاف مقدمات
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) بھاگٹانوالہ پولیس نے رانگ سائیڈ استعمال کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے درجنوں گاڑیاں بند کر دی ہیں جبکہ متعدد ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔
ایس ایچ او بھاگٹانوالہ اسامہ اسد کی ہدایت پر پولیس نے مختلف شاہراہوں اور اہم مقامات پر ناکہ بندی کی اور رانگ سائیڈ پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز کو حراست میں لے کر گاڑیاں تھانے منتقل کر دی گئیں ۔اور خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ایس ایچ او اسامہ اسد نے کہا کہ رانگ سائیڈ کا استعمال نہ صرف ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ یہ جان لیوا حادثات کا بھی سبب بنتا ہے ۔