بھاگٹانوالہ: ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین کی داخلہ مہم، دیہی سکولوں میں کیریئر کونسلنگ سیشنز
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ کی جانب سے جاری داخلہ مہم اور کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام 2026 کے تحت کالج ٹیم نے قریبی دیہی سکولوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میٹرک کے طلبہ کے لیے کیریئر کونسلنگ سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔کالج اساتذہ نے طلبہ کو مضامین کے درست اور باخبر انتخاب، مستقبل کے تعلیمی و پیشہ ورانہ راستوں اور اعلیٰ تعلیم کے مواقع کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔
اس دوران طلبہ کو مقامی سطح پر دستیاب بہترین سرکاری اعلیٰ تعلیمی ادارے ، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ، میں داخلہ لینے کے فوائد سے بھی روشناس کرایا گیا۔کیریئر کونسلنگ کے دوران طلبہ نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا اور اساتذہ سے مختلف تعلیمی و پیشہ ورانہ امور پر سوالات کیے ۔