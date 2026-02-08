کھیلوں سے نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ ملتا :اے سی شیریں گل
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا محترمہ شیریں گل نے پہلی سرگودھا نیشنل جونیئر سکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میچز میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے ایونٹ کے شاندار انتظامات کو سراہتے ہوئے سرگودھا میں قومی سطح کے سکواش مقابلوں کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔
`اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ سے نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں مدد ملتی ہے ۔ تقریب کے دوران سرگودھا ڈویژن سکواش ایسوسی ایشن کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر محترمہ شیریں گل کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں سے ملاقات کی، ان سے گفتگو کی اور گروپ فوٹو بھی بنوایا۔