تاجروں کے مسائل حل کیلئے کوشش کرینگے :ملک عطا اللہ ،حافظ عمر فاروق
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) انجمن تاجران کے صدر ملک عطا اللہ اور جنرل سیکرٹری حافظ عمر فاروق نے کہا ہے کہ انہیں ادراک ہے کہ تاجر مشکلات کا شکار ہیں اور وہ ان مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے ۔
انہوں نے کہا کہ انجمن تاجران نہ صرف تاجروں بلکہ عوام کی مشکلات میں کمی کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت اپنی من مرضی کے فیصلے کر رہی ہے۔ اور تاجروں کو خاطر میں نہ لانے کی وجہ سے تاجروں اور عوام دونوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔