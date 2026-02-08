خوشاب: 16 پٹواریوں کے تبادلے ، نئی تعیناتیاں مکمل
خوشاب (نمائندہ دنیا) ڈی سی خوشاب کے احکامات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر خوشاب نے تحصیل خوشاب کے 16 پٹواریوں کے تبادلے کر دیے ہیں۔تبادلے کے نوٹیفکیشن کے مطابق جوہرآباد کے پٹواری غلام مہمند سوہا کو چک 51 ایم بی کے اضافی چارج کے ساتھ نامیوالی۔
گروٹ کے حافظ غلام محمد کو کنڈ جنوبی، نامیوالی کے محمد زبیر کو جوہرآباد، کنڈ جنوبی کے تجمل حسین کو گروٹ، ہڈالی کے محمد سعید خان کو چھینہ، موضع چھینہ کے پٹواری محمد اسلام کو ہڈالی، روڈہ کے زبیر سعود کو ہڈالی، ہڈالی کے احسان الٰہی کو روڈہ، مٹھہ ٹوانہ کے فاروق خان کو منگوال، منگوال کے مختار احمد کو مٹھہ ٹوانہ، دائیوال کے محمد نصر اﷲ کو کرپالکہ، کرپالکہ کلے کے آصف نعاز کو دائیوال، خوشاب کے شاہنواز کو بناڑی جنوبی، ناڑی جنوبی کے محمد اسلام کو خوشاب، خوشاب کے عبدالروف کو شوالہ اور شوالہ کے عادل نعیم کو خوشاب تعینات کیا گیا ہے ۔