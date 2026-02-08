صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ: ملکوال روڈ پر کھڑی اوورلوڈ گنے کی ٹرالیاں حادثات کا سبب بننے لگیں

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار) ملکوال روڈ پر جگہ جگہ کھڑی گنے سے لدی ٹرالیاں آئے روز جان لیوا حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ بھیرہ بار کے سردار محمود منور خان ایڈووکیٹ، شکیل عباس جنجوعہ، حیدر شمشاد خان ایڈووکیٹ اور بھیرہ پریس کلب (رجسٹرڈ) کے ایگزیکٹو رکن زبیر اسلم طور نے کہا ہے کہ۔

 سڑک کنارے کھڑی ان اوور لوڈ ٹرالیوں پر ریفلیکٹر نہ ہونے کے باعث انہیں اوور ٹیک کرتے وقت آنے جانے والی گاڑیاں اکثر حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں۔انہوں نے ایس پی پٹرولنگ پولیس سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹرالی مالکان کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے اور چک سیدا پٹرولنگ پولیس کو روڈ کلیئر رکھنے اور باقاعدہ گشت کا پابند بنایا جائے ۔

 

 

