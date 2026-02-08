صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں مین بازار میں ٹف ٹائل منصوبے کا ٹینڈر 16 فروری تک متوقع

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں کے مین بازار میں ٹف ٹائل منصوبے کے لیے فنڈز کا بہت جلد اجراء کر دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق مین بازار کندیاں میں ٹف ٹائل لگانے کا دیرینہ خواب جلد شرمندئہ تعبیر ہونے جا رہا ہے ۔ اس سلسلے میں 16 فروری تک مین بازار فیصل چوک کے قریب ٹف ٹائل بچھانے کے لیے باقاعدہ ٹینڈرز جاری کر دیے جائیں گے ۔

اس حوالے سے مسلم لیگ (ن) کے رہنما اور سابق ایم پی اے ملک فیروز جوئیہ سے مرکزی انجمن تاجران کندیاں کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے مین بازار میں ٹف ٹائل منصوبے کے لیے 20 لاکھ روپے کے ٹینڈرز کے اجراء پر ملک فیروز جوئیہ کا شکریہ ادا کیا۔تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ٹف ٹائل کی تنصیب سے نہ صرف بازار کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ شہریوں اور تاجروں کو آمدورفت میں بھی سہولت میسر آئے گی۔

 

